EXPOSITION DE PEINTURES ACRYLIQUES ET AQUARELLES PAR VIVIANE BIBAUT, 19 août 2022, . EXPOSITION DE PEINTURES ACRYLIQUES ET AQUARELLES PAR VIVIANE BIBAUT

2022-08-19 – 2022-08-19 Viviane Bibaut est une artiste peintre Picarde, originaire de la région de Compiègne dans l’Oise.

Elle a suivi les cours de Michèle Feron à Ribecourt de 1985 à 1991 puis les cours de Luis Lutz à Compiègne durant deux ans ainsi que les cours du foyer des arts de Compiègne pendant plusiers années. Installée depuis peu sur la commune des Moutiers en Retz, elle peint principalement à l’aquarelle, l’huile, l’acrylique, le pastel…

