EXPOSITION DE PEINTURES ACRYLIQUES D’AURORE GÉRARD Charmes Charmes Catégories d’évènement: Charmes

Vosges

EXPOSITION DE PEINTURES ACRYLIQUES D’AURORE GÉRARD Charmes, 1 février 2022, Charmes. EXPOSITION DE PEINTURES ACRYLIQUES D’AURORE GÉRARD Charmes

2022-02-01 – 2022-02-28

Charmes Vosges Charmes La Maison du Livre et de la Culture accueille l’exposition de peintures à l’acrylique d’Aurore Gérard pendant le mois de Février.

Renseignements au 09 64 43 05 78. Exposition ouverte lors des horaires d’ouverture de la Maison du Livre et de la Culture. +33 9 64 43 05 78 Charmes

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Charmes, Vosges Autres Lieu Charmes Adresse Ville Charmes lieuville Charmes Departement Vosges

Charmes Charmes Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charmes/

EXPOSITION DE PEINTURES ACRYLIQUES D’AURORE GÉRARD Charmes 2022-02-01 was last modified: by EXPOSITION DE PEINTURES ACRYLIQUES D’AURORE GÉRARD Charmes Charmes 1 février 2022 charmes Vosges

Charmes Vosges