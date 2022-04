Exposition de peintures acryliques Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains

Gironde

Exposition de peintures acryliques Andernos-les-Bains, 14 avril 2022, Andernos-les-Bains. Exposition de peintures acryliques Maison Louis David 14 Avenue Pasteur Andernos-les-Bains

2022-04-14 – 2022-04-20 Maison Louis David 14 Avenue Pasteur

Venez admirer les peintures acryliques de Jean-Claude Diquero dans la salle Pierre Loti de la Maison Louis David située dans le centre ville et arborée d'un joli parc et jardin. Entrée libre (horaires à la discrétion des artistes). Pour bien vous recevoir : Mesures sanitaires en vigueur.

Jean-Claude Diquero

Maison Louis David 14 Avenue Pasteur Andernos-les-Bains

