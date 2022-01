Exposition de peintures à l’huile : Véro van der Esch Galerie Saint Simon Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Les peintures à l’huile de Véro van der Esch évoquent la vie quotidienne : la tranquillité, la solitude, la présence ou l’absence, les lumières qui jouent avec les ombres… Exposition des dernières peintures à l’huile de l’artiste Véro van der Esch Galerie Saint Simon 10 Rue Saint-Simon, 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines

2022-04-13T11:00:00 2022-04-13T19:00:00;2022-04-14T11:00:00 2022-04-14T19:00:00;2022-04-15T11:00:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-16T11:00:00 2022-04-16T19:00:00;2022-04-17T11:00:00 2022-04-17T19:00:00;2022-04-20T11:00:00 2022-04-20T19:00:00;2022-04-21T11:00:00 2022-04-21T19:00:00;2022-04-22T11:00:00 2022-04-22T19:00:00;2022-04-23T11:00:00 2022-04-23T19:00:00;2022-04-24T11:00:00 2022-04-24T19:00:00

