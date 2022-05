Exposition de peintures à l’huile, sur bois et sur toiles Andernos-les-Bains, 23 juin 2022, Andernos-les-Bains.

Exposition de peintures à l’huile, sur bois et sur toiles Maison Louis David 14 avenue Pasteur Andernos-les-Bains

2022-06-23 – 2022-06-29 Maison Louis David 14 avenue Pasteur

Andernos-les-Bains Gironde

Venez admirer les peintures à l’huile de Bernard Cahue et les peintures sur bois &sur toiles de Christine Dunoyer de Segonzac & Virginie de Pontis dans les salles de la Maison Louis David située dans le centre ville et arborée d’un joli parc et jardin.

*Accès libre et gratuit de 10h30 à 12h et de 15h à 18h (horaires à la discrétion des artistes).

*Entrée libre.

Bernard Cahue

