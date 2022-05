EXPOSITION DE PEINTURES À L’HUILE PAR DANIELLE MARCOBAL

2022-05-12 – 2022-05-18 Exposition de peintures à l'huile par Danielle Marcobal Natures mortes, marines, paysages et portraits. Galerie municipale Gustave Courbet Quai Clemenceau Entrée libre Infos : d.marcobal@orange.fr ou 0608936524

