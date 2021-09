Versailles Galerie Saint Simon Versailles, Yvelines Exposition de peintures à l’huile : « Mystères » : Denis Lathelier Galerie Saint Simon Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Après l’exposition « Nature » à la **Galerie Saint-Simon** en Mars 2020, **Denis Lathelier** revient avec « Mystères » du 29 Novembre au 5 Décembre. Ces peintures à l’huile du petit au grand format, ces mystères, sont comme les décors d’un opéra céleste. Ici, le temps semble cristallisé en plusieurs espaces où se rencontrent la nature et le cosmos. Entre figuration et abstraction, les tableaux sont comme les images d’un « monde flottant » où le regard de chacun est celui de l’intuition. Vernissage le vendredi 3 décembre à partir de 18 h. Les peintures à l’huile de Denis Lathelier sont comme les décors d’un opéra céleste, où le temps semble cristallisé en plusieurs espaces, lieux de rencontre entre la nature et le cosmos. Galerie Saint Simon 10 Rue Saint-Simon, 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines

