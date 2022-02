Exposition de peintures à l’huile de Mme Renée Estébanez-Bérouiguet Saint-Andiol, 8 mars 2022, Saint-Andiol.

Exposition de peintures à l’huile de Mme Renée Estébanez-Bérouiguet Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol

2022-03-08 – 2022-03-30 Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol

Saint-Andiol Bouches-du-Rhône Saint-Andiol

Native de Saint-Andiol, Renée Estébanez a été dès son enfance attirée par le dessin et la peinture. Mais c’est à l’âge adulte qu’elle a pu pleinement s’épanouir dans sa passion.



Après avoir expérimenté la gouache puis l’aquarelle, elle s’est laissé séduire par la texture du pastel et de la peinture à l’huile.



La Provence et ses habitants constituent ses thèmes favoris. Toutefois, quelques détours vers des destinations plus lointaines nous entraînent à chaque portrait dans un tour du monde (Afrique, Népal, Chine, Japon…).



Mais son talent ne se limite pas exclusivement aux portraits, elle excelle dans de multiples autres sujets comme les natures mortes, les paysages ou encore quelques portraits originaux de chats et chiens en costume d’apparat !



Toutes ses œuvres sont à découvrir sur son site : artmajeur.com/renee-estebanez

Exposition de peintures à l’huile de Mme Renée Estébanez-Bérouiguet.

Vernissage le Samedi 12 Mars à 11h (sous réserve).

Présence de l’artiste le Mercredi 23 Mars.

mediatheque@st-andiol.fr +33 4 90 95 06 74

