Exposition de peintures à l’aiguille Habas Habas Catégories d’évènement: Habas

Landes

Exposition de peintures à l’aiguille Habas, 30 juin 2022, Habas. Exposition de peintures à l’aiguille

171 rue Centrale Médiathèque de Habas Habas Landes Médiathèque de Habas 171 rue Centrale

2022-06-30 10:00:00 – 2022-07-29 18:30:00

Médiathèque de Habas 171 rue Centrale

Habas

Landes Habas EUR Madame Pohu, artiste peintre de Pontonx, exposera ses peintures à l’aiguille sur tissu à la médiathèque.

Entrée libre. Madame Pohu, artiste peintre de Pontonx, exposera ses peintures à l’aiguille sur tissu à la médiathèque.

Entrée libre. +33 5 58 49 24 60 Madame Pohu, artiste peintre de Pontonx, exposera ses peintures à l’aiguille sur tissu à la médiathèque.

Entrée libre. GarethWilley sur Pixabay

Médiathèque de Habas 171 rue Centrale Habas

dernière mise à jour : 2022-06-14 par

Détails Catégories d’évènement: Habas, Landes Other Lieu Habas Adresse Habas Landes Médiathèque de Habas 171 rue Centrale Ville Habas lieuville Médiathèque de Habas 171 rue Centrale Habas Departement Landes

Habas Habas Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/habas/

Exposition de peintures à l’aiguille Habas 2022-06-30 was last modified: by Exposition de peintures à l’aiguille Habas Habas 30 juin 2022 171 rue Centrale Médiathèque de Habas Habas Landes

Habas Landes