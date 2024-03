Exposition de peintures à l’acrylique et photographies Maison Louis David Andernos-les-Bains, mercredi 7 août 2024.

Exposition de peintures à l’acrylique et photographies Maison Louis David Andernos-les-Bains Gironde

Venez admirer les peintures à l’acrylique de Sophie Cantou et les photographies d’Emmanuelle Benjamin dans les trois salles dans les salles de la Maison Louis David située dans le centre ville et arborée d’un joli parc et jardin.

Accès libre et gratuit de 10h30 à 12h et de 15h à 18h (horaires à la discrétion des artistes).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07

fin : 2024-08-13

Maison Louis David 14 Avenue Pasteur

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine

