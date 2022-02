Exposition de peintures à Illiers-Combray jusque fin février 2022 Ancien magasin Germond Illiers-Combray Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Illiers-Combray

Exposition de peintures à Illiers-Combray jusque fin février 2022 Ancien magasin Germond, 7 février 2022, Illiers-Combray. Exposition de peintures à Illiers-Combray jusque fin février 2022

du lundi 7 février au lundi 28 février à Ancien magasin Germond

### L’association **_Expression de l’art de Saint-Éliph_** expose jusqu’à fin février 2022 dans les vitrines de l’ancienne boutique Germond à Illiers-Combray. . ### Exposition visible 7j7 24h24 ### 2 rue Philebert Poulain 28120 Illiers Combray . **Une nouvelle exposition préparée par Danièle Germond !** . Présentation de l’association par Maryse Drouet, sa présidente : « _Cette association crée dans les années 2000, sur la commune de Saint-Éliph, rassemble deux fois par mois des peintres amateurs à l’huile, acrylique et aquarelle._ _L’association , actuellement une quinzaine d’dhérents, est ouverte à tous et respecte les gestes barrières ._ _Ceux et celles qui sont passionnés peuvent venir nous rejoindre_ » . Contact de l’association Maryse Drouet 02 37 81 19 28 . . RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA L’association «Expression de l’art de Saint-Éliph» expose jusqu’à fin février 2022 dans les vitrines de l’ancienne boutique Germond à Illiers-Combray Ancien magasin Germond 2 rue Philebert Poulain 28120 Illiers-Combray Illiers-Combray Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-07T00:00:00 2022-02-07T23:59:00;2022-02-08T00:00:00 2022-02-08T23:59:00;2022-02-09T00:00:00 2022-02-09T23:59:00;2022-02-10T00:00:00 2022-02-10T23:59:00;2022-02-11T00:00:00 2022-02-11T23:59:00;2022-02-12T00:00:00 2022-02-12T23:59:00;2022-02-13T00:00:00 2022-02-13T23:59:00;2022-02-14T00:00:00 2022-02-14T23:59:00;2022-02-15T00:00:00 2022-02-15T23:59:00;2022-02-16T00:00:00 2022-02-16T23:59:00;2022-02-17T00:00:00 2022-02-17T23:59:00;2022-02-18T00:00:00 2022-02-18T23:59:00;2022-02-19T00:00:00 2022-02-19T23:59:00;2022-02-20T00:00:00 2022-02-20T23:59:00;2022-02-21T00:00:00 2022-02-21T23:59:00;2022-02-22T00:00:00 2022-02-22T23:59:00;2022-02-23T00:00:00 2022-02-23T23:59:00;2022-02-24T00:00:00 2022-02-24T23:59:00;2022-02-25T00:00:00 2022-02-25T23:59:00;2022-02-26T00:00:00 2022-02-26T23:59:00;2022-02-27T00:00:00 2022-02-27T23:59:00;2022-02-28T00:00:00 2022-02-28T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Illiers-Combray Autres Lieu Ancien magasin Germond Adresse 2 rue Philebert Poulain 28120 Illiers-Combray Ville Illiers-Combray lieuville Ancien magasin Germond Illiers-Combray Departement Eure-et-Loir

Ancien magasin Germond Illiers-Combray Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/illiers-combray/

Exposition de peintures à Illiers-Combray jusque fin février 2022 Ancien magasin Germond 2022-02-07 was last modified: by Exposition de peintures à Illiers-Combray jusque fin février 2022 Ancien magasin Germond Ancien magasin Germond 7 février 2022 Ancien magasin Germond Illiers-Combray Illiers-Combray

Illiers-Combray Eure-et-Loir