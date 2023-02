EXPOSITION DE PEINTURE Yutz Catégories d’Évènement: Moselle

Yutz

EXPOSITION DE PEINTURE, 18 mars 2023, Yutz . EXPOSITION DE PEINTURE 100 Grand Rue Yutz Moselle

2023-03-18 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-15 18:00:00 18:00:00 Yutz

Moselle Découvrez les œuvres de Corinne OCCHIPINTI Martine BAUDIN Cécile LANUEL Laurent BAUDOT . +33 3 82 50 78 41 https://www.ville-yutz.fr/front-culture/ Maison des bains – Ville de Yutz

Yutz

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Yutz Autres Lieu Yutz Adresse 100 Grand Rue Yutz Moselle Ville Yutz lieuville Yutz Departement Moselle

Yutz Yutz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yutz /

EXPOSITION DE PEINTURE 2023-03-18 was last modified: by EXPOSITION DE PEINTURE Yutz 18 mars 2023 100 Grand Rue Yutz Moselle Moselle Yutz

Yutz Moselle