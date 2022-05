Exposition de peinture “Vox Populi” Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Lesparre-Médoc

Exposition de peinture “Vox Populi” Lesparre-Médoc, 2 mai 2022, Lesparre-Médoc. Exposition de peinture “Vox Populi” CALM 7 rue Gramont Lesparre-Médoc

2022-05-02 – 2022-05-13 CALM 7 rue Gramont

Lesparre-Médoc Gironde EUR 0 Le CALM de Lesparre vous propose de découvrir l’exposition “Vox Populi” composée des oeuvres de l’artiste Gauthier Joyeux, qui seront exposées à la salle Molière.

Entrée libre sans R.V.

Le vernissage aura lieu le mardi 10 mai à 18h. Le CALM de Lesparre vous propose de découvrir l’exposition “Vox Populi” composée des oeuvres de l’artiste Gauthier Joyeux, qui seront exposées à la salle Molière.

Entrée libre sans R.V.

Le vernissage aura lieu le mardi 10 mai à 18h. +33 6 18 56 43 01 Le CALM de Lesparre vous propose de découvrir l’exposition “Vox Populi” composée des oeuvres de l’artiste Gauthier Joyeux, qui seront exposées à la salle Molière.

Entrée libre sans R.V.

Le vernissage aura lieu le mardi 10 mai à 18h. Gauthier Joyeux

CALM 7 rue Gramont Lesparre-Médoc

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lesparre-Médoc Autres Lieu Lesparre-Médoc Adresse CALM 7 rue Gramont Ville Lesparre-Médoc lieuville CALM 7 rue Gramont Lesparre-Médoc Departement Gironde

Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lesparre-medoc/

Exposition de peinture “Vox Populi” Lesparre-Médoc 2022-05-02 was last modified: by Exposition de peinture “Vox Populi” Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc 2 mai 2022 Gironde Lesparre-Médoc

Lesparre-Médoc Gironde