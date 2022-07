Exposition de peinture Veules-les-Roses Veules-les-Roses Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Exposition de peinture Veules-les-Roses, 8 juillet 2022, Veules-les-Roses. Exposition de peinture

24 Rue Docteur Pierre Girard Galerie des arts du littoral Cauchois Veules-les-Roses Seine-Maritime Galerie des arts du littoral Cauchois 24 Rue Docteur Pierre Girard

2022-07-08 – 2022-07-15

Galerie des arts du littoral Cauchois 24 Rue Docteur Pierre Girard

Veules-les-Roses

exposition par Myriam de Rammelaëre à la Galerie des arts du littoral cauchois.

Entrée libre de 10h à 12h30 et 14h à 19h.

+33 6 88 56 31 38

Entrée libre de 10h à 12h30 et 14h à 19h. Galerie des arts du littoral Cauchois 24 Rue Docteur Pierre Girard Veules-les-Roses

