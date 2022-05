Exposition de peinture Tony Pagano Taulé Taulé Catégories d’évènement: Finistère

Exposition de peinture Tony Pagano Taulé, 20 mai 2022, Taulé.
Rue du Terrain des Sports Chapelle Saint-Herbot Taulé

2022-05-20 – 2022-05-22

Taulé Finistère Taulé Tony Pagano, le saxophoniste de jazz et artiste peintre de talent, expose ses oeuvres à la chapelle Saint-Herbot de Taulé, les vendredis, samedis et dimanches après-midis du mois d’août. tonypagano69@gmail.com +33 6 62 22 61 47 Tony Pagano, le saxophoniste de jazz et artiste peintre de talent, expose ses oeuvres à la chapelle Saint-Herbot de Taulé, les vendredis, samedis et dimanches après-midis du mois d’août. Rue du Terrain des Sports Chapelle Saint-Herbot Taulé

Rue du Terrain des Sports Chapelle Saint-Herbot Taulé
Finistère

