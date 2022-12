EXPOSITION DE PEINTURE SUR L’AFRIQUE DE SANDRA AUBRY Charmes Charmes Charmes Catégories d’évènement: Charmes

Vosges Charmes Exposition de peintures acrylique sur toile par une artiste peintre autodidacte locale, Sandra Aubry sur le thème de l’Afrique.

Accessible pendant les horaires d’ouverture de la Maison du Livre et de la Culture. bmlc.charmes@gmail.com +33 9 64 43 05 78 pixabay

