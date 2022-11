Exposition de peinture Sarah PAINE Loudun Loudun Catégories d’évènement: Loudun

Exposition de peinture Sarah PAINE Loudun, 22 novembre 2022, Loudun. Exposition de peinture Sarah PAINE

2, Rue des Marchands Office de tourisme du Pays Loudunais Loudun Vienne

2022-11-22 14:30:00 – 2022-12-13 18:00:00

Office de tourisme du Pays Loudunais 2, Rue des Marchands

Loudun

EUR entrée libre

+33 5 49 22 22 22

Office de tourisme du Pays Loudunais 2, Rue des Marchands Loudun

