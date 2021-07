[Exposition de peinture] Salon de la Cité d’Olyme Dieppe, 14 août 2021, Dieppe.

[Exposition de peinture] Salon de la Cité d’Olyme 2021-08-14 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-22 19:00:00 19:00:00

Dieppe Seine-Maritime

Les peintres dieppois et normands sont de nouveau au rendez-vous de ce 30e Salon de la Cité d’Olyme pour une balade ensoleillée entre les murs de la Chapelle, où les artistes expriment leurs émotions et leur art au travers de lieux attachants et superbes que sont nos falaises, nos tempêtes ou nos campagnes verdoyantes.

+33 2 35 06 61 00

