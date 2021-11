Escalquens Médiathèque Escalquens Escalquens, Haute-Garonne Exposition de peinture – Saison africaine à la médiathèque d’Escalquens Médiathèque Escalquens Escalquens Catégories d’évènement: Escalquens

Haute-Garonne

Exposition de peinture – Saison africaine à la médiathèque d’Escalquens Médiathèque Escalquens, 9 novembre 2021, Escalquens. Exposition de peinture – Saison africaine à la médiathèque d’Escalquens

du mardi 9 novembre au vendredi 17 décembre à Médiathèque Escalquens

Dans le cadre de la saison africaine, la Médiathèque d’Escalquens reçoit les deux artistes peintres Geneviève Bordet et Monique Rivollet. L’exposition se déroule du 9 novembre au 17 décembre.

Entrée libre, pass sanitaire obligatoire.

Dans le cadre de la saison africaine, la Médiathèque d’Escalquens organise une exposition de peinture Médiathèque Escalquens chemin des Ecoles – Escalquens Escalquens Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T15:00:00 2021-11-09T18:00:00;2021-11-10T10:00:00 2021-11-10T12:00:00;2021-11-10T14:30:00 2021-11-10T18:30:00;2021-11-11T15:00:00 2021-11-11T18:30:00;2021-11-12T15:00:00 2021-11-12T18:30:00;2021-11-13T09:30:00 2021-11-13T12:30:00;2021-11-16T15:00:00 2021-11-16T18:00:00;2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T12:00:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T18:30:00;2021-11-18T15:00:00 2021-11-18T18:30:00;2021-11-19T15:00:00 2021-11-19T18:30:00;2021-11-20T09:30:00 2021-11-20T12:30:00;2021-11-23T15:00:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T12:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T18:30:00;2021-11-25T15:00:00 2021-11-25T18:30:00;2021-11-26T15:00:00 2021-11-26T18:30:00;2021-11-27T09:30:00 2021-11-27T12:30:00;2021-11-30T15:00:00 2021-11-30T18:00:00;2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T12:00:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T18:30:00;2021-12-02T15:00:00 2021-12-02T18:30:00;2021-12-03T15:00:00 2021-12-03T18:30:00;2021-12-04T09:30:00 2021-12-04T12:30:00;2021-12-07T15:00:00 2021-12-07T18:00:00;2021-12-08T10:00:00 2021-12-08T12:00:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T18:30:00;2021-12-09T15:00:00 2021-12-09T18:30:00;2021-12-10T15:00:00 2021-12-10T18:30:00;2021-12-11T09:30:00 2021-12-11T12:30:00;2021-12-14T15:00:00 2021-12-14T18:00:00;2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T12:00:00;2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T18:30:00;2021-12-16T15:00:00 2021-12-16T18:30:00;2021-12-17T15:00:00 2021-12-17T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Escalquens, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque Escalquens Adresse chemin des Ecoles - Escalquens Ville Escalquens lieuville Médiathèque Escalquens Escalquens