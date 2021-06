Riverie Riverie Rhône, Riverie Exposition de peinture Riverie Riverie

Exposition de peinture Riverie, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Riverie. Exposition de peinture 2021-07-03 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-04 18:00:00 18:00:00 Place du marché Patatr’art

Riverie Rhône Riverie Marthe Mantel vous propose une exposition de ses peintures à l’huile : paysages, fleurs… dans le cadre de la micro-galerie le temps du week-end du solstice d’été. patatrart.8@orange.fr +33 4 78 81 61 17 dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu Riverie Adresse Place du marché Patatr'art Ville Riverie lieuville 45.60049#4.58929