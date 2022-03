Exposition de peinture, poterie et céramiques “Terre et Lumières” Thiétreville Thiétreville Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Thiétreville

Exposition de peinture, poterie et céramiques “Terre et Lumières” Thiétreville, 26 mars 2022, Thiétreville. Exposition de peinture, poterie et céramiques “Terre et Lumières” Salle Polyvalente 5 Rue de la Forge Thiétreville

2022-03-26 – 2022-03-27 Salle Polyvalente 5 Rue de la Forge

Thiétreville Seine-Maritime Thiétreville Venez admirer l’exposition “Terre et Lumières” avec comme invité d’Honneur : le peintre Patrick Limare. Vous y verrez :

– Des photos et peintures d’artistes locaux

– Des poteries et des céramique de Poussières d’étoiles

– Un rassemblement de Voitures anciennes (Dimanche Matin uniquement) ⏰ Samedi 14h – 18h & Dimanche 10h – 12h, 14h – 18h

ENTREE LIBRE

