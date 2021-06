Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques, Salies-de-Béarn Exposition de peinture « Portraits d’aînés » Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Exposition de peinture « Portraits d’aînés » Salies-de-Béarn, 29 novembre 2021-29 novembre 2021, Salies-de-Béarn. Exposition de peinture « Portraits d’aînés » 2021-11-29 – 2021-12-12 Rez-de-chaussée de la Mairie Place du Bayaà

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Exposition porté par le collectif palois « A Propos » dont l'EHPAD Lastrilles a décidé de participer. Cette exposition dont les photos ont été prises par le photographe Pierre COUDOUY vous présentera divers portraits de résidents volontaires, en situation, dans leur cadre de vie. +33 5 59 38 00 40

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Salies-de-Béarn Autres Lieu Salies-de-Béarn Adresse Rez-de-chaussée de la Mairie Place du Bayaà Ville Salies-de-Béarn lieuville 43.47057#-0.92485