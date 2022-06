Exposition de peinture par Hugo Anneheim, 8 juillet 2022, .

Exposition de peinture par Hugo Anneheim

2022-07-08 15:00:00 – 2022-07-17 19:00:00

Hugo Anneheim est un jeune peintre originaire de Turckheim. Dès son plus jeune âge, il se laisse emporter dans le monde du dessin. Plus tard, il fait ses premier pas dans l’aquarelle et perfectionne sa technique dans le dessin d’observation.

Aujourd’hui il propose le meilleur des deux mondes : un trait caractéristique et une technique de dessin précise et détaillée, auxquels se mêle une aquarelle colorée venant animer et faire vivre ses peintes.

