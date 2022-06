Exposition de peinture par Claudine Vogelweith, 7 octobre 2022, .

Exposition de peinture par Claudine Vogelweith

2022-10-07 15:00:00 – 2022-10-16 19:00:00

Artiste au long cours, Claudine Vogelweith s’est vraiment révélée à partir des années 90, peignant la nature et surtout les fleurs qu’elle allait cueillir dans les champs autour de sa maison.

Plus tard elle a voulu donner à son art une nouvelle dimension. Des marines sont nées et des teintes plus insolites ont rehaussé ses peintures, les couleurs flamboyantes très familières de ses compositions sont alors enrichies d’or et sortent des toiles avec éclat.

Artiste au long cours, Claudine Vogelweith s’est vraiment révélée à partir des années 90, peignant la nature et surtout les fleurs qu’elle allait cueillir dans les champs autour de sa maison.

Artiste au long cours, Claudine Vogelweith s’est vraiment révélée à partir des années 90, peignant la nature et surtout les fleurs qu’elle allait cueillir dans les champs autour de sa maison.

Plus tard elle a voulu donner à son art une nouvelle dimension. Des marines sont nées et des teintes plus insolites ont rehaussé ses peintures, les couleurs flamboyantes très familières de ses compositions sont alors enrichies d’or et sortent des toiles avec éclat.

dernière mise à jour : 2022-03-14 par