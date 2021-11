Exposition de peinture Ouistreham, 19 novembre 2021, Ouistreham.

Exposition de peinture Galerie d’art Christian Delobel Esplanade Lofi Ouistreham

2021-11-19 – 2021-11-25 Galerie d’art Christian Delobel Esplanade Lofi

Ouistreham Calvados

L’association la Fête des Artistes, groupe d’une douzaine de peintres amateurs de Ouistreham et des environs, présente à la Galerie Delobel de Ouistreham des tableaux de différents styles et techniques : huile, aquarelle et acrylique.

+33 2 31 97 18 63 https://www.caenlamer-tourisme.fr/

