Exposition de peinture Onirisme D'jott C'est en 2013 que Thierry JOTTREAU découvre la peinture. Une rencontre auprès d'une artiste peintre Pornicaise lui fait franchir le pas. Il prend des cours, mais très vite souhaite explorer son propre univers. Exerçant la profession de paysagiste, la nature lui inspire sa couleur de prédilection, le gris-bleu qui fait vibrer toutes les autres. Bien que figuratives, ces toiles sont décalées. Elles nous emmènent dans des mondes oniriques ou la réalité du trait côtoie souvent l'imagination (plus fantasque) qui l' habite. L'emploi de l'huile lui est dicté par le besoin de travailler la matière de façon prolongée sans séchage trop rapide. Il en résulte des toiles qui sont des instants figés, des d'histoires que chacun peux s'approprier à sa guise…

chapelle saint-germain, St molf
du lundi 28 juin au dimanche 4 juillet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-28T14:00:00 2021-06-28T19:00:00;2021-07-02T10:00:00 2021-07-02T19:00:00;2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T19:00:00;2021-07-04T10:00:00 2021-07-04T19:00:00

