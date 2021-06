Exposition de peinture Montardon, 18 juin 2021-18 juin 2021, Montardon.

Exposition de peinture 2021-06-18 – 2021-06-26 Salle de réception Chemin Lanots

Montardon Pyrénées-Atlantiques Montardon

Artistes peintre, Marie-Lys Saint-Louboué et Lucien Dufour exposeront dans la salle de réception de la commune. L’exposition durera une semaine, et les enfants de l’école pourront en profiter.

Le Curriculum de Lucien Dufour est impressionnant, il a participé à divers concours et décroché près d’une vingtaine de prix dont une médaille d’or des arts et lettres de France en 2018. L’artiste pratique l’aquarelle et l’huile, il est essentiellement figuratif urbain et coloristes. Lucien a même exposé à Paris, c’est dire la crédibilité qu’il donnera à cette exposition. La Montardonnaise, Marie Lys Saint-Louboué, a quant à elle un talent reconnu. “Je suis autodidacte, je peins aujourd’hui à l’huile et à l’aquarelle et je dessine des portraits depuis toute petite. »

Artistes peintre, Marie-Lys Saint-Louboué et Lucien Dufour exposeront dans la salle de réception de la commune. L’exposition durera une semaine, et les enfants de l’école pourront en profiter.

Le Curriculum de Lucien Dufour est impressionnant, il a participé à divers concours et décroché près d’une vingtaine de prix dont une médaille d’or des arts et lettres de France en 2018. L’artiste pratique l’aquarelle et l’huile, il est essentiellement figuratif urbain et coloristes. Lucien a même exposé à Paris, c’est dire la crédibilité qu’il donnera à cette exposition. La Montardonnaise, Marie Lys Saint-Louboué, a quant à elle un talent reconnu. “Je suis autodidacte, je peins aujourd’hui à l’huile et à l’aquarelle et je dessine des portraits depuis toute petite. »

+33 5 59 33 22 63

Artistes peintre, Marie-Lys Saint-Louboué et Lucien Dufour exposeront dans la salle de réception de la commune. L’exposition durera une semaine, et les enfants de l’école pourront en profiter.

Le Curriculum de Lucien Dufour est impressionnant, il a participé à divers concours et décroché près d’une vingtaine de prix dont une médaille d’or des arts et lettres de France en 2018. L’artiste pratique l’aquarelle et l’huile, il est essentiellement figuratif urbain et coloristes. Lucien a même exposé à Paris, c’est dire la crédibilité qu’il donnera à cette exposition. La Montardonnaise, Marie Lys Saint-Louboué, a quant à elle un talent reconnu. “Je suis autodidacte, je peins aujourd’hui à l’huile et à l’aquarelle et je dessine des portraits depuis toute petite. »

Artistes peintre, Marie-Lys Saint-Louboué et Lucien Dufour exposeront dans la salle de réception de la commune. L’exposition durera une semaine, et les enfants de l’école pourront en profiter.

Le Curriculum de Lucien Dufour est impressionnant, il a participé à divers concours et décroché près d’une vingtaine de prix dont une médaille d’or des arts et lettres de France en 2018. L’artiste pratique l’aquarelle et l’huile, il est essentiellement figuratif urbain et coloristes. Lucien a même exposé à Paris, c’est dire la crédibilité qu’il donnera à cette exposition. La Montardonnaise, Marie Lys Saint-Louboué, a quant à elle un talent reconnu. “Je suis autodidacte, je peins aujourd’hui à l’huile et à l’aquarelle et je dessine des portraits depuis toute petite. »

mairie de Montardon