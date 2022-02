Exposition de peinture Mer et Terre Donville-les-Bains, 5 mars 2022, Donville-les-Bains.

Exposition de peinture Mer et Terre Donville-les-Bains

2022-03-05 10:00:00 – 2022-03-06 13:00:00

Donville-les-Bains Manche Donville-les-Bains

Catherine Tandé Glattli ‘Exposition Mer et Terre’

Je partage mon temps entre Donville les Bains et Antony.

La peinture a toujours fait partie de ma vie. Cette passion est restée inassouvie durant ma vie professionnelle jusqu’à ce que je puisse enfin avoir l’occasion de consacrer du temps à explorer mes possibilités et mes envies.

Mes peintures sont inspirées par mon goût pour la nature végétale et les paysages urbains que mes voyages m’ont permis de croiser ; mais surtout par la mer et le littoral normand qui sont pour moi une source inépuisable de créations.

Toujours en quête de couleur et aimant restituer les belles lumières, ma peinture est spontanée et immédiate. Le choix de l’acrylique et la technique au couteau s’adaptent à ma façon de peindre.

Donville-les-Bains

