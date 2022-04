Exposition de peinture Menetou-Couture Menetou-Couture Catégories d’évènement: Cher

2022-04-16 14:00:00 – 2022-04-18 18:00:00

Menetou-Couture Cher Menetou-Couture Artiste peintre habitant à Saint Hilaire de Gondilly, il souhaite partager avec le plus de monde possible sa passion.

Exposition de peintures par Gaby +33 6 81 89 00 65 https://galeriegabrielle.monsite-orange.fr/

A cet effet il organise une exposition de ses tableaux. ©Gabrielle Guicheteau

Menetou-Couture Cher