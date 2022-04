Exposition de peinture Lucie Schrimpf Maen Roch, 1 mai 2022, Maen Roch.

Exposition de peinture Lucie Schrimpf Saint Brice-en-Coglès Le Rocher Portail Maen Roch

2022-05-01 14:50:00 – 2022-06-29 18:50:00 Saint Brice-en-Coglès Le Rocher Portail

Maen Roch Ille-et-Vilaine Maen Roch

Exposition dans le cadre de la programmation du Rocher Portail.

Retrouvez au château les œuvres magiques de Lucie Schrimpf.

A travers le dessin, l’enluminure, l’aquarelle et plus tard l’huile elle donne vie aux personnages qui peuplent son imagination. Artiste autodidacte et influencée par les œuvres des peintres de la renaissance et les primitifs flamands, Lucie s’est formée par la suite avec l’aide de plusieurs artistes contemporains et travaille aujourd’hui la peinture à l’huile le plus souvent sur bois et réalise ses illustrations au crayons de couleurs gras.

Lucie garde un attachement aux personnages imaginaires de son enfance, à la nature et aux animaux. Son travail, souvent emprunt de nostalgie, s’inspire principalement des univers fantastiques des contes, du folklore, de la culture populaire et aussi de la littérature classique.

Rencontre avec l’artiste à l’ouverture de l’exposition, le 1er mai à partir de 14h.

Exposition visible aux horaires d’ouverture du château: tous les jours sauf le samedi de 14h à 18h.

Accès payant – Visible au cours de la visite du château et ses jardins

contact@lerocherportail.fr +33 2 99 97 26 83 https://www.lucieschrimpf.com/

