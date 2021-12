Exposition de peinture – Lotfi Attobi Châtelaudren-Plouagat, 14 janvier 2022, Châtelaudren-Plouagat.

Exposition de peinture – Lotfi Attobi Médiathèque La Parenthèse 38, Grand Rue Châtelaudren-Plouagat

2022-01-14 – 2022-01-31 Médiathèque La Parenthèse 38, Grand Rue

Châtelaudren-Plouagat Côtes d’Armor

Lotfi Attobi est né en 1962 à Rabat.

Après des études d’automatisme et de mathématiques, il enseigne les mathématiques et simultanément se met à peindre.

Cet artiste autodidacte a vécu en France dès l’âge de dix huit ans, notamment à Paris, Reims et Lille.

Il est venu à la peinture presque spontanément, il y a plus de 20 ans, dans sa quête sur le fonctionnement du cerveau. En effet, là où les outils apprivoisés dans le cadre de ses études ont failli à calmer sa soif de sens, la peinture ravive chez lui un nouveau souffle et l’embarque dans un autre espace de réflexion. Elle devient pour lui une expression, une alliée de la vie.

Chaque peinture est acte de réflexions et d’expressions. Il nous offre un travail singulier.

Entrée libre, le lundi et le vendredi de 17h à 19h, le mercredi de 14h à 19h et le samedi de 9h30 à 12h.

+33 2 96 79 56 00 http://chatelaudren-plouagat.fr/fr/rb/656892/les-expositions-2

