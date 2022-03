exposition de peinture : Le Group’Artuel est de retour ! Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

exposition de peinture : Le Group'Artuel est de retour ! Mâcon, 16 mai 2022, Mâcon.
Galerie l'Envoutée 2 bis rue Saint Nizier

2022-05-16 – 2022-05-22

Les artistes amateurs de l'Atelier de Béna dans l'Ain vous proposent de découvrir leur travail de l'année 2021/2022. Chaque artiste a développé le thème de son choix dans les matériaux qui lui paraissaient les plus adaptés. Une installation interactive vous sera proposée.
dual-art@hotmail.FR +33 4 74 60 82 32 http://group-artuel.bena.fr/

