Exposition de peinture : “Le célèbre secret de la Tourillière” Tourouvre au Perche, 9 décembre 2021, Tourouvre au Perche.

Exposition de peinture : “Le célèbre secret de la Tourillière” Salle des mariages Place Saint Laurent en l’Ile d’Orléans Tourouvre au Perche

2021-12-09 10:00:00 – 2021-12-12 12:00:00 Salle des mariages Place Saint Laurent en l’Ile d’Orléans

Tourouvre au Perche Orne Tourouvre au Perche

Joël Saliou est un artiste peintre originaire de Rueil La Gadelière (près de Verneuil sur Avre) ,fief du

peintre Maurice de Vlaminck.

C’est d’ailleurs dans l’atelier de ce dernier qu’il a découvert et assimilé la technique de peinture dite

du « tube contre toile ».

« Etre peintre,c’est aussi être technicien de la peinture » se plait -il à dire ;aussi il s’applique à

respecter cette technique du « tube contre toile » qui consiste à unir sur une même toile ,dans le frais

et sans temps de séchage ,l’épaisseur ,la transparence ,le luisant ,le gras et le glissement ,travaillés

pour l’essentiel au couteau.

Les vastes étendues à la lumière contrastée, les paysages ventés et les ciels déchirés nourrissent sa

palette.Il joue avec toutes les nuances des couleurs et des impressions telles qu’il les a découvertes

dans l’atelier de Vlaminck.Il travaille les contre-jours qui donnent toute la profondeur et l’atmosphère

de ses toiles.

Remarqué en 1992 par un commissaire priseur parisien, il rencontre Josée Lyne Falcone galériste

,qui diffuse ses oeuvres à Singapour ,aux Etats Unis et au Québec.

Joël Saliou aime partager sa passion avec les amateurs d’art ,les élèves des écoles….aussi organise-t’il

de courtes expositions dans les Mairies qui lui ouvrent aimablement leurs portes.

Entrée gratuite.

+33 2 33 25 74 55

dernière mise à jour : 2021-11-05 par