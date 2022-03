Exposition de peinture : Le Carton à Dessin Quimperlé, 26 mars 2022, Quimperlé.

Exposition de peinture : Le Carton à Dessin Le Présidial 13 Rue Brémond d’Ars Quimperlé

2022-03-26 – 2022-03-27 Le Présidial 13 Rue Brémond d’Ars

Quimperlé Finistère

L’association Le Carton à Dessin organise l’exposition des œuvres de ses adhérents, Peintures huile, aquarelle ou gouache, dessins.

Cette exposition a lieu le samedi 26 mars de 14h à 18h et le Dimanche 27 mars de10h à 12h et de 14h à 17h30.

L’association propose des cours pour tout public adultes et enfants à partir de 8 ans et pour tous niveaux.

La créativité et les goûts de chacun sont respectés et encouragés.

lecartonadessin2956@gmail.com +33 6 09 04 23 47

Le Présidial 13 Rue Brémond d’Ars Quimperlé

