Exposition de peinture Laurence Poidatz

L'Abri du Canot de Sauvetage 3 Rue Amiral Courbet

Roscoff Finistère

Ce sont les couleurs changeantes de la Bretagne qui inspirent depuis toujours l’artiste Laurence Poidatz.

Selon l’humeur, sa peinture vivante et harmonieusement colorée dans les scènes de marché et de plage devient plus calme et nuancée dans les paysages.

laurencepoidatz@hotmail.com http://laurencepoidatz.com/

