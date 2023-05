Exposition de peinture Laboratoire d’exposition – Le bonheur est dans l’instant Paris Catégories d’Évènement: île de France

jeudi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

vendredi

de 14h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Exposition de peinture sur le thème de la nature et du rôle destructeur de l’homme. Du 11 au 14 mai dans le 11e arrondissement de Paris. Galerie d’art au 72 Rue Amelot 75011 PARIS Du Jeudi 11 au Dimanche 14 mai 2023 à partir de 14h Évènement gratuit et ouvert à tous Laboratoire d’exposition – Le bonheur est dans l’instant 72 rue amelot 75011 Paris Contact : 0651482333 louisedron.j@gmail.com

