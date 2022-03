Exposition de Peinture / La Mer par l’Association Reflets d’Art Carqueiranne Carqueiranne Catégories d’évènement: Carqueiranne

Carqueiranne Var Carqueiranne Rendez-vous le lundi 28 mars à La Galerie, pour assister à l’exposition de peinture de l’Association Reflets d’Art sur le thème « La Mer».

L’exposition se tiendra jusqu’au 09 avril inclus. +33 4 94 01 40 40 http://www.carqueiranne.fr/ La Galerie 22 avenue Jean Jaurès Carqueiranne

