Exposition de peinture Jean-Luc Fortin Saint-Gobain, 7 mai 2022, Saint-Gobain.

Exposition de peinture Jean-Luc Fortin Saint-Gobain

2022-05-07 10:00:00 – 2022-05-08 12:00:00

Saint-Gobain Aisne Saint-Gobain

Rendez-vous le samedi 7 et dimanche 8 mai de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 au Pôle culturel – La Chapelle de Saint-Gobain pour admirer l’exposition peintures de Jean-Luc Fortin.

C’est dans les traces et les figures que se déploie depuis une dizaine d’année son processus créatif aux lueurs de l’autodidactisme. Il les crée dans l’instantané du geste libéré et la rapidité d’exécution, et chaque peinture est un espace de nouveaux possible. Il travaille vite, instinctivement, pour sans doute substituer au réel un monde qui s’accorde à ses désirs.

Il peint dans le demi-jour de mon atelier en sous-sol avec une prédilection pour l’acrylique, l’aquarelle et l’encre de Chine sur les supports variés que sont la toile, le papier, le carton, le bois. Au terme de ces années, ce sont des milliers de créations produites avec un plaisir avoué et une technique désormais librement maîtrisée.

Informations au 03 23 52 80 01

+33 3 23 52 80 01

EXPOSITION POLE CULTUREL SAINT GOBAIN

Saint-Gobain

