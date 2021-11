EXPOSITION DE PEINTURE : HELEN BARENTON Château-Thierry, 4 décembre 2021, Château-Thierry.

EXPOSITION DE PEINTURE : HELEN BARENTON Château-Thierry

2021-12-04 – 2022-01-29

Château-Thierry Aisne Château-Thierry Aisne

La programmation des expositions de la Maison de l'Amitié France-Amérique clôture l'année avec une dernière exposition consacrée aux animaux. Helen Barenton, peintre et écrivain qui vit et travaille à Reims, nous propose une série d'œuvres, peintures, aquarelles, pastels sur la thématique du Bestiaire. Des œuvres empreintes de réalisme et de modernité par l'ajout de couleurs lumineuses autour de la figure animales, qu'elle soit sous forme de tâches comme dans les œuvres en aquarelles, où la matière fluide de la peinture vient créer des fonds dynamiques ou pour suggérer des éclats de lumière recontextualisant l'animal dans son environnement naturel. « Autodidacte, mon travail se décline autour de plusieurs axes : du baroque, au figuratif voire complètement psychédélique, l'essentiel pour moi est de rendre visible l'invisible. Sensible à la problématique environnementale et à la protection de la nature, ma démarche artistique invite le spectateur à s'émerveiller, mais aussi se questionner sur l'impact de l'homme sur son environnement. »

« Auteure de romans, artiste-peintre et sculpteure, on me demande souvent quel est le dénominateur commun de tout ce que j’entreprends. Si j’aime l’art sous toutes ses formes, la création pour moi n’est pas qu’une question d’influences. C’est aussi et surtout une façon bien particulière d’observer. Le miracle de la vie est ce qui inspire mon œuvre. Autodidacte, mes passions d’enfances sont vite devenues un exutoire nécessaire à mon bien-être. C’est en effet sur les bancs de l’école que ma nature rêveuse, sensible et créatrice s’est manifestée, ne laissant que peu de place au doute quant-à mon avenir, que je voulais artistique. De formation littéraire, parce qu’il me fallait un « vrai » métier, je n’ai eu de cesse de créer, toujours guidée par cette soif d’apprendre et de m’approprier les émotions. Aujourd’hui artiste-peintre à Reims, Mon travail s’articule autour de plusieurs axes : du baroque, au figuratif voire complètement psychédélique, l’essentiel pour moi est de rendre visible l’invisible. Sensible à la problématique environnementale et à la protection de la nature, ma démarche artistique invite le spectateur à s’émerveiller, mais aussi se questionner sur l’impact de l’homme sur son environnement. »

evenementiel@ville-chateau-thierry.fr +33 3 23 84 87 06

