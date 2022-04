Exposition de peinture « Harmonie de la nature »

2022-04-29 – 2022-05-14 La commune de Chatuzange le Goubet a le plaisir d’accueillir l’exposition de peinture « Harmonie de la nature » de Laurence JACQUET et Elisabeth MARTIN-MARRON du 29 avril au 14 mai 2022. L’exposition aura lieu en Salle du Conseil de la Mairie. dernière mise à jour : 2022-04-23 par

