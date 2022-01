Exposition de peinture Hag’Artistes La Hague La Hague Catégories d’évènement: La Hague

Manche

Exposition de peinture Hag’Artistes La Hague, 16 avril 2022, La Hague. Exposition de peinture Hag’Artistes La Hague

2022-04-16 – 2022-04-23

La Hague Manche Hag’Artistes exposera à la salle communale

Vous y découvrirez différents styles, huile, acrylique, pastel, etc… Hag’Artistes exposera à la salle communale

Vous y découvrirez différents styles, huile, acrylique, pastel, etc… klocke.jacques@neuf.fr +33 6 32 81 01 89 Hag’Artistes exposera à la salle communale

Vous y découvrirez différents styles, huile, acrylique, pastel, etc… La Hague

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: La Hague, Manche Autres Lieu La Hague Adresse Ville La Hague lieuville La Hague

La Hague La Hague https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-hague/