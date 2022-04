EXPOSITION DE PEINTURE Farébersviller Farébersviller Catégories d’évènement: Farébersviller

Farébersviller Moselle Farébersviller 4 habitants de Farébersviller vont se dévoiler à travers leurs œuvres : vous pourrez ainsi découvrir les œuvres de Marie-Laure CERRANO, Henriette OLEJNICZAK, Rita CASTRONO et Ichem ACEM qui durant ce week-end vont présenter leurs toiles et dessins au public. Le service culturel souhaite mettre en lumière la passion et le talent de ces quatre artistes locaux qui ont couché sur la « toile » leurs émotions. Des autodidactes créatifs qui vont nous bluffer par la précision de leur coup de crayon ou de pinceau. Des œuvres colorées, des portraits très réalistes pour ce petit groupe d’amateurs qui va nous faire voyager dans leurs univers et qui chacun à sa façon nous prouve que l’envie de peindre n’a pas d’âge. Entrée libre. *Une réouverture culturelle à ne pas manquer à la Maison des Arts.* culture@farebersviller.com +33 3 87 29 15 34 unsplash

