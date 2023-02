Exposition de peinture et sculpture – Frédérique Chabin-Rivière Quai Raoul Coulon Saint-Trojan-les-Bains Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saint-Trojan-les-Bains

Exposition de peinture et sculpture – Frédérique Chabin-Rivière Quai Raoul Coulon, 24 juillet 2023, Saint-Trojan-les-Bains . Exposition de peinture et sculpture – Frédérique Chabin-Rivière Cabane Francis Quai Raoul Coulon Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime Quai Raoul Coulon Cabane Francis

2023-07-24 – 2023-08-06

Quai Raoul Coulon Cabane Francis

Saint-Trojan-les-Bains

Charente-Maritime Frédérique Chabin-Rivière travaille avec divers éléments tels que l’ombre et la lumière, la peinture ou encore des matières ou éléments naturels. lmcathy17@gmail.com +33 6 58 70 07 05 https://www.frederiquechabin-riviere.com/ Quai Raoul Coulon Cabane Francis Saint-Trojan-les-Bains

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Saint-Trojan-les-Bains Autres Lieu Saint-Trojan-les-Bains Adresse Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime Quai Raoul Coulon Cabane Francis Ville Saint-Trojan-les-Bains lieuville Quai Raoul Coulon Cabane Francis Saint-Trojan-les-Bains Departement Charente-Maritime

Exposition de peinture et sculpture – Frédérique Chabin-Rivière Quai Raoul Coulon 2023-07-24 was last modified: by Exposition de peinture et sculpture – Frédérique Chabin-Rivière Quai Raoul Coulon Saint-Trojan-les-Bains 24 juillet 2023 Cabane Francis Quai Raoul Coulon Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime Charente-Maritime Quai Raoul Coulon Saint-Trojan-les-Bains

Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime