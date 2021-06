Exposition de peinture et sculpture : Catherine Schuck et Roseline Bouret Villers-sur-Mer, 24 juin 2021-24 juin 2021, Villers-sur-Mer.

Exposition de peinture et sculpture : Catherine Schuck et Roseline Bouret 2021-06-24 14:00:00 – 2021-06-29 18:00:00 Le Villare 26 rue du Général de Gaulle

Villers-sur-Mer 14640

Le Villare accueuille une exposition de Catherine Schuck, artiste peintre issue de l’école des beaux-arts de Caen dans des styles figuratifs et abstraits, et Roseline Bouret, sculptrice sur bois, faïence et porcelaine qui exposera ses œuvres uniques .

A propos de Catherine Schuck :

Originaire de Grenoble, dès la petite enfance, le goût du dessin et de la peinture apparaît. Catherine Schuck commence les expositions de tableaux et d’aquarelles en Normandie et suit les cours des Beaux-Arts et, ensuite, des cours d’architecture intérieure à Paris. Du crayon au fusain, du pastel à l’aquarelle ou encore de l’acrylique à l’huile, elle explore et exploite les outils dont elle dispose pour imaginer des univers oniriques et singuliers autant en art plastique que dans son métier d’architecte d’intérieur-décoratrice. Des paysages marins aux mondes urbains et campagnards, des scènes de vie aux natures mortes, Catherine Schuck invite à voyager au travers de conceptions figuratives et abstraites à partager des moments qu’elle saisit via ses œuvres. Elle trouve son inspiration au quotidien dans la nature et la vie de tous les jours, capte ces instants éphémères qui guident ses pinceaux.

A propos de Roseline Bouret :

Roseline est une céramiste normande et globe trotteuse. Après 40 ans d’expérience acquise dans son atelier et au cours de différentes résidences d’artistes à travers le monde (Australie, Chine, Italie…), ainsi que de multiples formations dans toutes les techniques liées à la terre, elle souhaite désormais partager son expérience à Villers-sur-Mer avec les amateurs locaux et accueillir des artistes étrangers dans notre belle région. Cette exposition est l’occasion de présenter différentes facettes de son travail de pièces uniques en terre ou de façon inédite mariant le bois des plages de Villers à la céramique.

Le Villare accueuille une exposition de Catherine Schuck, artiste peintre issue de l’école des beaux-arts de Caen dans des styles figuratifs et abstraits, et Roseline Bouret, sculptrice sur bois, faïence et porcelaine qui exposera ses œuvres uniques…

Le Villare accueuille une exposition de Catherine Schuck, artiste peintre issue de l’école des beaux-arts de Caen dans des styles figuratifs et abstraits, et Roseline Bouret, sculptrice sur bois, faïence et porcelaine qui exposera ses œuvres uniques…

Le Villare accueuille une exposition de Catherine Schuck, artiste peintre issue de l’école des beaux-arts de Caen dans des styles figuratifs et abstraits, et Roseline Bouret, sculptrice sur bois, faïence et porcelaine qui exposera ses œuvres uniques .

A propos de Catherine Schuck :

Originaire de Grenoble, dès la petite enfance, le goût du dessin et de la peinture apparaît. Catherine Schuck commence les expositions de tableaux et d’aquarelles en Normandie et suit les cours des Beaux-Arts et, ensuite, des cours d’architecture intérieure à Paris. Du crayon au fusain, du pastel à l’aquarelle ou encore de l’acrylique à l’huile, elle explore et exploite les outils dont elle dispose pour imaginer des univers oniriques et singuliers autant en art plastique que dans son métier d’architecte d’intérieur-décoratrice. Des paysages marins aux mondes urbains et campagnards, des scènes de vie aux natures mortes, Catherine Schuck invite à voyager au travers de conceptions figuratives et abstraites à partager des moments qu’elle saisit via ses œuvres. Elle trouve son inspiration au quotidien dans la nature et la vie de tous les jours, capte ces instants éphémères qui guident ses pinceaux.

A propos de Roseline Bouret :

Roseline est une céramiste normande et globe trotteuse. Après 40 ans d’expérience acquise dans son atelier et au cours de différentes résidences d’artistes à travers le monde (Australie, Chine, Italie…), ainsi que de multiples formations dans toutes les techniques liées à la terre, elle souhaite désormais partager son expérience à Villers-sur-Mer avec les amateurs locaux et accueillir des artistes étrangers dans notre belle région. Cette exposition est l’occasion de présenter différentes facettes de son travail de pièces uniques en terre ou de façon inédite mariant le bois des plages de Villers à la céramique.

dernière mise à jour : 2021-06-11 par