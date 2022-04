Exposition de peinture et d’artisanat d’art Pinel-Hauterive Pinel-Hauterive Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Pinel-Hauterive

Exposition de peinture et d’artisanat d’art Pinel-Hauterive, 21 août 2022, Pinel-Hauterive. Exposition de peinture et d’artisanat d’art Pinel-Hauterive

2022-08-21 – 2022-08-21

Pinel-Hauterive Lot-et-Garonne EUR L’association les 4 Manoirs vous propose une exposition de peinture et d’artisanat d’art ! L’association les 4 Manoirs vous propose une exposition de peinture et d’artisanat d’art ! L’association les 4 Manoirs vous propose une exposition de peinture et d’artisanat d’art ! Pinel-Hauterive

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Pinel-Hauterive Autres Lieu Pinel-Hauterive Adresse Ville Pinel-Hauterive lieuville Pinel-Hauterive Departement Lot-et-Garonne

Exposition de peinture et d’artisanat d’art Pinel-Hauterive 2022-08-21 was last modified: by Exposition de peinture et d’artisanat d’art Pinel-Hauterive Pinel-Hauterive 21 août 2022 Lot-et-Garonne Pinel-Hauterive

Pinel-Hauterive Lot-et-Garonne