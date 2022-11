Exposition de peinture et concert de jazz Saint-Arnoult Saint-Arnoult Catégories d’évènement: Calvados

Exposition de peinture et concert de jazz

Saint-Arnoult, 3 décembre 2022

Salle Polyvalente Saint-Arnoult Calvados

2022-12-03 – 2022-12-03 Saint-Arnoult

Exposition de peinture présentée par l'association « Les Amis de Françoise », qui regroupe des peintres amateurs de la commune de Saint-Arnoult, suivie à 18h30 d'un concert de Marek Deptuch et ses musiciens de l'atelier Jazz de l'Ecole Intercommunale de Musique Claude Bolling qui reprendront les grands standards du jazz.

+33 2 31 14 64 14

