Exposition de peinture, encre et acryliques sur toile Andernos-les-Bains, 7 juillet 2022, Andernos-les-Bains.

Exposition de peinture, encre et acryliques sur toile Maison Louis David 14 Avenue Pasteur Andernos-les-Bains

2022-07-07 – 2022-07-13 Maison Louis David 14 Avenue Pasteur

Andernos-les-Bains 33510

Venez admirer les peinture, & acryliques de Sarah Lanyi et les acryliques sur toile de Marie Buzy dans les salles de la Maison Louis David située dans le centre ville et arborée d’un joli parc et jardin.

Accès libre et gratuit dans le respect des règles sanitaires de 10h30 à 12h et de 15h à 18h (horaires à la discrétion des artistes).

Sarah Lanyi

