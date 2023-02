Exposition de peinture: Emeric Renaut – Thérèze Parrieus Rue Carnot, 1 mars 2023, Pau OT Pau Pau.

Exposition de peinture: Emeric Renaut – Thérèze Parrieus

2023-03-01 – 2023-03-08

EUR 0 0 Peinture à l’huile, peinture à l’eau…

Deux peintres palois exposeront du 1er au 8 mars 2023 au Passage Carnot, rue Carnot à Pau.

EMERIC RENAUT est peintre copiste de natures mortes, de porttraits et de paysages. Ses préférences vont vers Fantin-Latour et Elisabeth Vigée-Lebrun entre autres.

THEREZE PARRIEUS est aquarelliste. Librement inspirée par la nature et de très nombreux artistes d’Emil Nolde à Fu Ji Tasng, elle donne à ses œuvres une densité pleine de vivacité et de légèreté.

+33 5 59 27 27 08

Emerci RENAUT et Thérèze PARRIEUS

