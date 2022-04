Exposition de peinture Donville-les-Bains, 7 mai 2022, Donville-les-Bains.

Exposition de peinture Donville-les-Bains

2022-05-07 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-15 18:30:00 18:30:00

Donville-les-Bains Manche

Exposition des œuvres réalisées dans notre atelier et de celles de notre invité d’honneur JPLaunay et de celles de JFeuardent pastelliste et MPicazo spécialiste de l’art du collage

maryvonne.retaux@icloud.com +33 2 33 61 30 57

Donville-les-Bains

