exposition de Peinture d’Olivier BONNELARGE Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saint-Trojan-les-Bains

exposition de Peinture d’Olivier BONNELARGE Saint-Trojan-les-Bains, 11 septembre 2022, Saint-Trojan-les-Bains. exposition de Peinture d’Olivier BONNELARGE Quai Antony Dubois CABANE LA BOUDEUSE Saint-Trojan-les-Bains

2022-09-11 10:30:00 10:30:00 – 2022-09-11 19:30:00 19:30:00 Quai Antony Dubois CABANE LA BOUDEUSE

Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime Sa facture est reconnaissable par son camaïeu plutôt sombre. C’est un jeu d’équilibre entre l’ombre et la lumière, les contrastes et les dégradés. Quai Antony Dubois CABANE LA BOUDEUSE Saint-Trojan-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saint-Trojan-les-Bains Autres Lieu Saint-Trojan-les-Bains Adresse Quai Antony Dubois CABANE LA BOUDEUSE Ville Saint-Trojan-les-Bains lieuville Quai Antony Dubois CABANE LA BOUDEUSE Saint-Trojan-les-Bains Departement Charente-Maritime

exposition de Peinture d’Olivier BONNELARGE Saint-Trojan-les-Bains 2022-09-11 was last modified: by exposition de Peinture d’Olivier BONNELARGE Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains 11 septembre 2022 Charente-Maritime Saint-Trojan-les-Bains

Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime